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"الرقابة المالية": بدء العمل بتعديلات لائحة "رأس المال"

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بدء العمل بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال.

وأوضحت الهيئة في بيان أن التعديلات شملت تنظيم إدخال العديد من المؤسسات والأدوات المالية بنطاق سوق رأس المال لإتاحة التمويل للمشروعات وإدخال أدوات جديدة لتسعير السلع والأدوات المالية.

وتضمنت اللائحة تنظيم إصدار الصكوك من خلال استحداث شركات التصكيك التي تتولى طرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل الجهات المستفيدة، والتي تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة، أسوة بما يتم بالعديد من دول العالم.

وأضاف محمد عمران رئيس الهيئة في بيان، أن أحكام اللائحة التنفيذية استحدثت السندات الخضراء كأدوات دين لتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية نظمت بورصات العقود الآجلة للسلع والأوراق المالية، حيث سيتم تداول العقود المستقبلية لكميات وأسعار السلع التي يُتفق عليها وقت تنفيذ العمليات وتسليمها في تاريخ مستقبلي يحدد في العقد الذي يجرى التداول عليه.


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