"راية القابضة" تدرس مشروعًا لتصنيع تكييفات

27 نوفمبر 2018 - 07:52 م



كشفت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية أنها بصدد الانتهاء من دراسة مشروع تصنيع تكييفات تحت العلامات التجارية شيجو الصينية و يورك الأمريكية.



وأوضحت الشركة في بيان لها ، أنه من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 100 ألف تكييف سنويا.



وبلغت أرباح الشركة 58.6 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقابل 87.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وزادت إيرادات الشركة خلال تلك الفترة إلى 6.2 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه في ذاتها من 2017.



وبلغ صافي ربح الشركة 17.1 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 55.58 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.





