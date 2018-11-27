وجود خلاف بين«الطيب» ومؤسسات حكومية من نسيج الإخوان

27 نوفمبر 2018 - 08:56 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تنظيم الإخوان، يحاول بث شائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي وعلي قنواتهم الفضائية، بشأن وجود خلاف بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر و المؤسسات الحكومية بشأن تجديد الخطاب الديني .

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة و القلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم الإخوان يدافع حاليًا عن شيخ الأزهر وعن الدين الإسلامي، بالرغم من قيامهم في وقت سابق بانتقاده ومطالبتهم بعزله من منصبه .

وأوضح "الديهي"، أن تنظيم الإخوان لا يدافع عن الدين أو السنة كما يدعون، لأن هذه الأمور ليست من أولوياتهم، فقضيتهم الأساسية هي السلطة والسيطرة.

وأشار "الديهي"، إلي أن تنظيم الإخوان يختار الوقت المناسب لإحداث حالة من الهرج والمرج، مؤكدًا أن أكثر من أضر السنة و الدين هم جماعة الإخوان.