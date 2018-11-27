تعرف على سبب بطء الإنترنت في مصر

27 نوفمبر 2018 - 09:06 م

قال المهندس هشام العلايلي، الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن البنية التحتية للاتصالات في حاجة إلى التطوير، مشيرًا إلى أن تدني خدمة تلك البنية سبب رئيسي في بطء سرعة الانترنت في مصر.

وقال "العلايلي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": إنه يجب على الدولة إلزام شركات الإنترنت بتقديم خدمة مناسبة مقابل الرسوم التي يحصلون عليها، موضحا أنه يجب ربط مستوى الخدمة بما يقابلها من أموال.

وأضاف: "يجب وضع مستوى أدنى لسرعات الإنترنت وعلى الشركات الالتزام بها، وفي حالة مخالفتها ذلك يجب معاقبتها، لضمان وصول الخدمة التي يدفع المواطن مقابل مادي عنها، لربط الخدمة بالأسعار".