» بطل إثيوبيا يقترب من مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

27 نوفمبر 2018 - 09:07 م

اقترب جيما الإثيوبي من مواجهة الأهلي في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تفوق على تيليكوم الجيبوتي بنتيجة 3-1 في ذهاب دور الـ64 من البطولة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد وضع الأهلي بين الأندية المتأهلة تلقائيًا إلى دور الـ32 من أبطال أفريقيا، لينتظر الفائز من لقاء جيما وتيليكوم.

ويلتقي جيما مع بطل جيبوتي الأسبوع القادم، في المباراة التي ستحسم بصورة رسمية الفريق الذي سيواجه الأهلي في الدور المقبل.

جدير بالذكر فأن دوري أبطال أفريقيا قد انطلق بالفعل بعد التعديلات التي أجراها الكاف على مواعيد البطولة لتتناسب مع موعد كأس أمم أفريقيا 2019.