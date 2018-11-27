كوريا الجنوبية تعلن شراء أجهزة رادار إسرائيلية لتعزيز دفاعها الجوي

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، شراء أجهزة رادار من إسرائيل لتعزيز منظومة دفاعها الجوي.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن مفوضية تطوير المشروع الدفاعي بسئيول وافقت على خطة الشراء التي تبلغ تكلفتها 292 مليون دولار أمريكي والتي تهدف إلى اقتناء أنظمة رادار من طراز "حاجز الصنوبر الأخضر" -جرين باين بلوك سي- التي تنتجها شركة ايلتا) وهي فرع دفاعي يتبع لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، وفق تصريح إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية.

وتخطط الحكومة الكورية لنشر الرادارين الإسرائليين بالخدمة أوائل عشرينيات القرن الحالي.

ومن ناحية أخرى، قام مسئولون حكوميون أثناء اجتماع المفوضية بالإبلاغ عن نتائج مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة بشأن شراء طائرة استطلاع لقوات خفر السواحل من طراز بوينغ P-8A .

ويذكر أن سيئول تعتزم نشر عدد غير محدد من هذه الطائرات البحرية المماثلة بين عامي 2022 و2023.