أمريكا توضح إمكانية لقاء بن سلمان وترامب

27 نوفمبر 2018 - 09:17 م

رد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، مساء الثلاثاء، على تكهنات احتمالية لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة العشرين بالأرجنتين.

وقال "بولتون"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن جدول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حضوره لقمة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين مزدحم للغاية، وأنه لا توجد خطط حتى للآن لإجراء لقاء بين ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة.