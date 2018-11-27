» جماهير الأهلي تهاجم اللاعبين بعد السقوط أمام «المقاولون»

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جماهير

المصريون

الاهلى

هاجمت جماهير النادي الأهلي، التي تواجدت في مدرجات إستاد السلام، لاعبي الفريق الأحمر، عقب الهزيمة من المقاولون العرب، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.

وشنت الجماهير هجومًا على اللاعبين في الدقائق الأخيرة للمباراة مرددين هتافات "العب بقى يا عم.. خلي عندك دم"، قبل أن ينفجروا في الهتافات الغاضبة ضد اللاعبين عقب إطلاق الحكم صافرته.

فيما طالبت الجماهير مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الأحمر مرددين هتافات "الأهلي.. يا خطيب".



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