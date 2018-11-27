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صحيفة أمريكية: 254 ألف شخص مشرد في نيويورك

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متابعات – أحمد سالم

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نيويورك

طلاب

التشرد

أكدت بيانات جديدة جمعها البروفيسور الأمريكي، أندرو هيفيسي، رئيس ائتلاف من أجل المشردين، أن 254 ألف و866 من سكان نيويورك كانوا مشردين في وقت ما خلال العام الماضي، وهو عدد يتجاوز سكان كل مجتمع محلي على مستوى الولاية باستثناء مدينة نيويورك وبافالو.

وأوضحت الإحصاءات أن ما يقرب من ثلاثة من كل خمسة أشخاص في نيويورك مشردون رغم أنهم في سن الدراسة، وهي تتزايد بشكل مذهل يصل إلى 68% منذ عام 2011، كما تشير الأرقام.

ووفق صحيفة نيويورك ديلي نيوز فإن السلطات لا تعمل حتى على معالجة مشكلة التشرد، مشيرة إلى وجود أكثر من 76 ألف طالب بلا مأوى في مدينة نيويورك لا يملكون ملجأ لهم، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في مساكن تابعة لشخص آخر، كما يوجد 38 ألف آخرين مشردون في أجزاء أخرى من الولاية.



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