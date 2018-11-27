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سر الوفاة المفاجئ لرئيس الاستخبارات الروسي

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متابعات – أحمد سالم

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أمريكا

روسيا

استخبارات

كشف موقع "ديلي بيست" الأمريكي، أسرار الوفاة المفاجئة لرئيس إدارة الاستخبارات في هيئة الأركان العامة الروسية، الفريق أول إيجور كوروبوف والتي حاوطها الغموض، موضحا أن ضغوط العمل كانت وراء الوفاة.

وأشار الموقع إلى أنّ عمل كوروبوف، كان مرهقًا نظرًا إلى أنّ عبء الأسرار والمسئوليات التي أُلقيت على عاتقه ثقيل جدًا، مشيرًا إلى أن السنة الفائتة كانت صعبة على نحو خاص.

من جانبه قال السياسي الروسي ديميتري جودكوف: إن المتاعب بدأت في مارس الماضي بسبب قضية الضابط السابق في إدارة الاستخبارات الرئيسية سيرجي سكريبال.

وأكد جودكوف وجود رابط بين وفاة كوروبوف والمشكلات التي لحقت تلك القضية، كما أن خبر إصابته بالسرطان تسرّب في وقت مبكر من الشهر الجاري، بعدما تغيب عن احتفال بذكرى تأسيس الإدارة المائة، موضحًا أنّه تولى منذ عام 2016 قيادة 15 ألف وحدة، بما فيها تلك التي تقوم بعمليات في سوريا وشبه جزيرة القرم.

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