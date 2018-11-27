وكيل رمضان صبحي يكشف موقف اللاعب من الانتقال للأهلي

27 نوفمبر 2018 - 09:41 م

كشف نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب رمضان صبحي، صانع ألعاب فريق هدرسفيلد الإنجيلزي، موقفه من الانتقال للنادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال نادر شوقي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "رمضان صبحي في فريقه حتى هذه اللحظة، الأهلي حتى الآن لم يطلب رمضان صبحي بشكل رسمي من نادي هيدرسفيلد".

وأوضح "أي كلام يتردد في مصر يترجم بالصحف الإنجليزية، والأقرب حاليا هو الاستمرار مع فريقه الإنجليزي فهو يتطلع للمشاركة في المباريات".

وأضاف "ما أعلمه وأفهمه أن مدرب هدرسفيلد متمسك برمضان صبحي، ولا مجال للتفريط في خدماته وسط الموسم، هذا ما دار بينهما في جلسة مشتركة منذ فترة قصيرة".

وأشار إلى أن رمضان صبحي هو من طلب اللعب للمنتخب الأوليمبي، لتجهيزه بعد التعافي من الإصابة ولم يفتعل أي مشكلة طوال 3 سنوات في إنجلترا ويسير بشكل جيد.

وأتم نادر شوقي : "ما ينقص رمضان الناحية الفنية بالمشاركة في المباريات بانتظام، إلا أن البعض في مصر يريد وضعه تحت ضغط باستمرار".

وكان اسم رمضان قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.