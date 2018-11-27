عماد النحاس: "الأهلي صعبان عليا"

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أبدى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، سعادته بالفوز على الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة دوري العام.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي"الحمد لله على الفوز الذي تحقق على فريق كبير وأفضل فريق في إفريقيا".

وأضاف "المكسب يكمل سلسلة النتائج الإيجابية التي حققناها مع الفريق منذ تولي المهمة".

وأضاف "صعبان عليا جدا النادي الأهلي وما يمر به، ومتأكد بأنه سيخرج من هذه الحالة".

وتابع "أنا أهلاويا وقبل المباراة كنت مع المقاولون العرب، وأشكر اللاعبين على ما قدموه طوال اللقاء".

وواصل "جهزنا اللاعبين جيدا للمباراة، وذاكرت الأهلي، وتوقعت التشكيل الذي سيبدأ به وأشكر اللاعبين".



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