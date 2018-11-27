حقيقة عدم إضافة الطفل الثالث للبطاقة التموينية

كشف الدكتور أحمد لطيف مدير العمليات ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعي، حقيقة قرار خروج الطفل الثالث من الدعم.



وقال «لطيف» في حوار مع برنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الثلاثاء، على قناة «TeN»، إن قرار عدم إضافة الطفل الثالث للبطاقة التموينية سيُطبق على الأسر الجديدة الراغبة في استخراج بطاقة تموينية في يناير المقبل، وليس بأثر رجعي.

