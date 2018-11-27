  • الأربعاء 28 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:49 ص
بحث متقدم
ترامب وبن سلمان

ترامب يلتقي أردوغان في الأرجنتين ولن يلتقي بن سلمان

بسملة

لأول مرة.. النيابة العامة تحبس مدرس دمياط بتهمة "التنمر"

هل تراجعت الحكومة عن تنقية البطاقات التموينية؟

حقيقة عدم إضافة الطفل الثالث للبطاقة التموينية

مصر للطيران

مقاطعة قطر كبدت«مصر للطيران» خسائر فادحة

برلمان

رفع طن القصب لـ1000 جنيه.. البرلمان يطالب والمزارع يترقب

التنمر في المدارس

«التنمر في المدارس».. طلاب ومدرسون شركاء في الجريمة

مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة السفير داني دانون

إسرائيل: "صفقة القرن" اكتملت والكشف عنها أوائل 2019

ترامب وبن سلمان

أمريكا توضح إمكانية لقاء بن سلمان وترامب

الاهلى والمقاولون

المقاولون العرب يُعمق جراح الأهلي

عمرو نصار وزير الصناعة

مصر تراجع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

"التضامن" تكشف:

حقيقة عدم إضافة الطفل الثالث للبطاقة التموينية

آخر الأخبار

هل تراجعت الحكومة عن تنقية البطاقات التموينية؟
هل تراجعت الحكومة عن تنقية البطاقات التموينية؟

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

اليوم.. انتهاء إضافة المواليد ببطاقات التموين

#

"أوراسكوم" تضيف عقودًا بـ520 مليون دولار في الربع الثالث

#

والد محمد الدرة: هذا ما قاله نجلي قبل استشهاده

#

"التموين" للمواطنين: لا داعى للقلق

كشف الدكتور أحمد لطيف مدير العمليات ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعي، حقيقة قرار خروج الطفل الثالث من الدعم.
وقال «لطيف» في حوار مع برنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الثلاثاء، على قناة «TeN»، إن قرار عدم إضافة الطفل الثالث للبطاقة التموينية سيُطبق على الأسر الجديدة الراغبة في استخراج بطاقة تموينية في يناير المقبل، وليس بأثر رجعي.
وأضاف: «الفلسفة في إلغاء دعم الطفل الثالث هدفه تعويض الفئات الهشة والأكثر احتياجاً في المجتمع، وليس لهدف الإلغاء فقط».
وأشار إلى أن النظام القائم حالياً يسمح بحصول الطفل الثالث على الدعم، ولكن ابتداء من يناير سيتم إلغاءه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

أين وعود ساويرس؟

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» التفاصيل الكاملة للقاء "السبسي" و"بن سلمان" في تونس
» تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لرئيس الجابون
» فتح تحقيق مع طيار غطّ في النوم خلال رحلة جوية
» دراسة تكشف علاقة أمراض الرئة بالإصابة بالخرف
» «بن سلمان» طلب لقاء«أردوغان» فرد عليه بكلمة واحدة
» فلسطين تحث "الجنائية الدولية" على فتح تحقيق بجرائم إسرائيل
» سر الوفاة المفاجئ لرئيس الاستخبارات الروسي
» جماهير الأهلي تهاجم اللاعبين بعد السقوط أمام «المقاولون»
» بطل إثيوبيا يقترب من مواجهة الأهلي بدوري الأبطال
» شقيق ولي العهد السعودي يغرد مبتهجًا بإنجاز كبير
» مصرع وإصابة 4 جراء انفجار في الشعلة بالعراق

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:10 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم