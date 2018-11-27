الحكومة الأفغانية تتهم طالبان باختطاف 25 مدنيًا

اتهمت السلطات الأفغانية حركة طالبان، الثلاثاء، باختطاف 25 مدنيًا في مدينة "مزار شريف"، عاصمة ولاية "بلخ" شمالي البلاد.



وفي تصريح صحفي، قال الناطق باسم الولاية، منير أحمد فرهاد، إن الحركة أوقفت حافلتين، واختطفت 25 راكبًا مدنيًا.

