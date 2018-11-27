النواب" الياباني يقر مشروع قانون لقبول العمال المهاجرين

27 نوفمبر 2018 - 10:20 م

أقر مجلس النواب الياباني (الغرفة الثانية للبرلمان)، الثلاثاء، مشروع قانون يسمح بفتح المجال أمام مئات الآلاف من المهاجرين للعمل في البلاد.



جاء ذلك حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية الرسمية، مشيرة إلى اعتماد التشريع المقترح بأغلبية الأصوات (دون ذكر نسب للتصويت).



ويهدف مشروع القانون إلى معالجة العجز في الأيدي العاملة باليابان، وسط ارتفاع معدلات الشيخوخة في المجتمع، حسب المصدر نفسه.



ويدعو التشريع إلى إقرار نوعين من أنظمة الإقامة للمهاجرين.



النوع الأول يمنح المهاجرين من أرباب الحرف تصريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، دون القدرة على اصطحاب أسرهم.



والنوع الثاني يمنح تصاريح إقامة غير محددة المدة للعمال أصحاب المهارات الفنية العليا، مع إمكانية اصطحاب أسرهم.



وذكرت الهيئة أنه تم إحالة مشروع القانون لمجلس المستشارين (الغرفة الأولى للبرلمان) للتصويت عليه، الأربعاء.



ويدفع حزب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (الحزب الليبرالي الديمقراطي) نحو إقرار التشريع في البرلمان بهيئتيه قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وفي حالة إقراره، ستستقبل اليابان نحو 47 ألفا و500 عامل خلال العام المقبل اعتبارا من أبريل/نيسان، حسبما أفادت وكالة كيودو الرسمية للأنباء.



وتخطط اليابان لاستقبال ما يصل إلى 345 ألفا و150 عاملا من الخارج خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق المصدر نفسه.

