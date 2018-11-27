روسيا تبدأ محاكمة بحارة أوكرانيين احتجزتهم بمضيق "كيرتش"

27 نوفمبر 2018 - 10:30 م

أعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، بدء محاكمة بحارة أوكرانيين احتجزتهم مؤخرًا إثر التصعيد الأخير بين موسكو وكييف في مضيق "كيرتش".

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن 12 بحارًا أوكرانيًا، من أصل 24، احتجزتهم البلاد، الأحد، مثلوا أمام محكمة في منطقة سيمفيروبول بشبه جزيرة القرم.

وأضافت أن قاضي المحكمة أمر بالتحفظ على 3 بحارة حتى 25 يناير/كانون الثاني على ذمة المحاكمة، دون أن تكشف عن مصير البحارة الآخرين.

وذكرت الوكالة أن البحارة الثلاثة يواجهون اتهامات بعبور الحدود الروسية، مشيرة إلى أن عقوبة تلك الاتهامات تصل إلى السجن 6 سنوات.

وتصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا بعد أن احتجزت الأخيرة سفنًا حربية أوكرانية، الأحد، بعد إطلاق النار عليها لدى عبورها مضيق "كيرتش" متوجهة نحو ميناء ماريوبول الصناعي المطل على بحر أزوف جنوب شرقي أوكرانيا.

وأقرت روسيا بإطلاق قواتها النار على السفن الأوكرانية، مبررةً ذلك بأن تلك السفن كانت تحاول انتهاك الحدود الروسية.

ويعد مضيق كيرتش الواصل بين بحر أزوف والبحر الأسود شريانًا اقتصاديًا هامًا بالنسبة لأوكرانيا، حيث يسمح للسفن التي تغادر مدينة ماريوبول الساحلية بالوصول إلى البحر الأسود.

وفي مايو/ أيار الماضي، دشنت روسيا جسرًا فوق المضيق، يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، يسمح لموسكو بالحد من العزلة الجغرافية والاقتصادية للقرم التي ضمتها في مارس/ آذار 2014.

يشار إلى وجود اتفاق موقع عام 2003، تؤكد بنوده على أن روسيا وأوكرانيا تشتركان في بحر أزوف ومضيق كيرتش، حسب إعلام غربي.

