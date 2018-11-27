سلوفينيا تعين امرأة قائدًا للجيش للمرة الأولى

27 نوفمبر 2018 - 10:40 م

عينت حكومة سلوفينيا، الثلاثاء، امرأة لقيادة الجيش، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.



وستتولى الميجور جنرال إلينكا إرمينك (55 عاما) رسميًا منصبها قائدًا عاما للقوات المسلحة السلوفينية، الأربعاء، حسب وكالة أسوشيتد برس.



وستصبح إرمينك أيضا المرأة الوحيدة التي تشغل حاليًا منصب قائد القوات المسلحة بين دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) ، وفق المصدر نفسه.



وتحل إرمينك، التي تلقت تعليمها في بريطانيا، محل الجنرال آلان غيدير، بعد أن عملت نائبة له منذ أوائل العام الجاري.



وأعرب الرئيس السلوفيني بوروت باهور عن أمله في أن يؤدي تعيين إرمينك إلى "تحسين أداء الجيش".



وقال باهور، في بيان لمكتبه، "هناك استمرار في اتجاه تدهور الوضع الأمني العالمي، وعلى الرغم من أن سلوفينيا - العضو في الاتحاد الأوروبي - لا تواجه تهديدًا مباشرًا من الناحية العسكرية، لكن عليها تحسين أمنها العسكري".

