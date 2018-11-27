روسيا تقرر سجن 7 من البحارين الأوكرانيين المحتجزين

27 نوفمبر 2018 - 10:40 م

قررت السلطات القضائية الروسية، الثلاثاء، سجن 7 بحارة أوكرانيين من أصل 24 احتجزتهم مؤخرًا، إثر التصعيد الأخير بين موسكو وكييف في مضيق "كيرتش".



وذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، أن السلطات القضائية قررت سجن البحارين السبعة لمدة شهرين بتهمة انتهاكهم المياه الإقليمية للبلاد.



وأشارت إلى استمرار محاكمة المحتجزين الآخرين.



وتصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا بعد أن احتجزت الأخيرة سفنًا حربية أوكرانية، الأحد، بعد إطلاق النار عليها لدى عبورها مضيق "كيرتش" متوجهة نحو ميناء ماريوبول الصناعي المطل على بحر أزوف جنوب شرقي أوكرانيا.



وأقرت روسيا بإطلاق قواتها النار على السفن الأوكرانية، مبررةً ذلك بأن تلك السفن كانت تحاول انتهاك الحدود الروسية.



ويعد مضيق كيرتش الواصل بين بحر أزوف والبحر الأسود شريانًا اقتصاديًا هامًا بالنسبة لأوكرانيا، حيث يسمح للسفن التي تغادر مدينة ماريوبول الساحلية بالوصول إلى البحر الأسود.



وفي مايو/ أيار الماضي، دشنت روسيا جسرًا فوق المضيق، يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، يسمح لموسكو بالحد من العزلة الجغرافية والاقتصادية للقرم التي ضمتها في مارس/ آذار 2014.

