الأمم المتحدة: نزوح 500 أسرة يمنية جراء القتال بـ"الضالع"

27 نوفمبر 2018 - 11:00 م

أعلنت الأمم المتحدة، نزوح 500 أسرة جراء القتال بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.



جاء ذلك في تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نشرته الثلاثاء، عبر حساب مكتبها باليمن على موقع "تويتر".



وأفاد التقرير بأنه وفقا للتقارير التي تلقتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فرّت 500 أسرة من المواجهات في مديرية "دمت" بالضالع، إلى مدينة عدن (جنوب)، خلال الفترة من 17 حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.



وأضاف التقرير أنه "لا يزال هناك العديد من المدنيين الذين يتواجدون في القرى القريبة من الخطوط الأمامية للمواجهات في المديرية ذاتها التي اشتد فيها القتال".



وتسيطر القوات الحكومية اليمنية على معظم محافظة الضالع، فيما لا يزال الحوثيون يبسطون نفوذهم على بعض المناطق بالمحافظة، وبينها أجزاء من مديرية "دمت".



ومنذ مطلع الشهر الجاري، أطلقت القوات اليمنية الحكومية عملية عسكرية بهدف تحرير مديرية "دمت" من الحوثيين، وأعلنت سيطرتها على عدد من المواقع والقرى في المديرية.



وفي إطار المساعدات، قال التقرير، إن المفوضية قدمت مساعدات نقدية إلى حوالي 3500 أسرة في عدن، وأنها حددت مساعدة 1800 أسرة خلال الأسابيع المقبلة، استنادا إلى تقييمات الاحتياجات الإنسانية، دون ذكر حجم المبلغ.



ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن البالغ عدد سكانه نحو 27.5 مليون نسمة، حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية من جهة، وبين مسلحي "الحوثي"، من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

