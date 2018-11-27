ترامب يلتقي أردوغان في الأرجنتين ولن يلتقي بن سلمان

27 نوفمبر 2018 - 11:31 م

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب بصدد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين بالأرجنتين، ولكنه لن يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



وأوضح بولتون، في مؤتمر صحفي، أن ترامب لن يعقد أي محادثات مع بن سلمان على هامش القمة، بسبب ازدحام جدول أعماله.



وقال بولتون إن الرئيس الأمريكي سيعقد سلسلة من المحادثات الثنائية مع عدد من القادة العالميين من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.



وأردف أن جدول أعمال ترامب يشمل أيضا لقاءات مع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.



يشار أن الرئيس الأمريكي قال لصحفيين الأسبوع الماضي إنه قد يلتقي ولي العهد السعودي في الأرجنتين، رغم ما يواجهه الأخير من ضغوط دولية على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وتنطلق قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.



وفي المؤتمر نفسه، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في معرض تعليقها على ما إذا كان هناك احتمال لحدوث لقاء بين ترامب وبن سلمان أم لا، خارج البرنامج الرسمي لرئيس بلادها: "لا يمكنني استبعاد هذا الاحتمال".



وجرى تفسير تصريح ساندرز على أنه "ضوء أخضر" لاحتمال حدوث لقاء بين ترامب وبن سلمان حتى لو لم يكن في شكل لقاء ثنائي.

