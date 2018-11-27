» فتح تحقيق مع طيار غطّ في النوم خلال رحلة جوية

ترامب يلتقي أردوغان في الأرجنتين ولن يلتقي بن سلمان
لأول مرة.. النيابة العامة تحبس مدرس دمياط بتهمة "التنمر"
حقيقة عدم إضافة الطفل الثالث للبطاقة التموينية
مقاطعة قطر كبدت«مصر للطيران» خسائر فادحة
رفع طن القصب لـ1000 جنيه.. البرلمان يطالب والمزارع يترقب
«التنمر في المدارس».. طلاب ومدرسون شركاء في الجريمة
إسرائيل: "صفقة القرن" اكتملت والكشف عنها أوائل 2019
أمريكا توضح إمكانية لقاء بن سلمان وترامب
المقاولون العرب يُعمق جراح الأهلي
مصر تراجع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا
المصريون ووكالات
فجر
05:10
شروق
06:38
ظهر
11:48
عصر
14:38
مغرب
16:57
عشاء
18:27