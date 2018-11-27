» فتح تحقيق مع طيار غطّ في النوم خلال رحلة جوية

27 نوفمبر 2018 - 11:20 م

فتحت السلطات الأسترالية تحقيقًا، الثلاثاء، مع طيار قالت إنه غط في النوم داخل قمرة القيادة أثناء رحلة داخلية على متن طائرة شحن صغيرة.



وذكرت شركة "فورتيكس إير" للطيران، المشغلة للرحلة، في بيان، أن الطيار (لم تكشف عن هويته) قام بتشغيل نظام الطيار الآلي أثناء رحلته من مدينة ديفونبورت إلى تاسمانيا (جنوب)، حسب وكالة "أسوشيتد برس".



وأضافت أن الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة الصغيرة.



وقالت: "غط الطيار في النوم بدون قصد أثناء قيادته الطائرة".



وتابعت: "تكشف الأمر عندما تعذر على مراقبي الحركة الجوية الاتصال بالطيار حين تجاوزت الطائرة مقصدها المحدد لها بمسافة 46 كيلومترا".



وذكرت الشركة أن الطيار هبط بسلام بعد ذلك.

