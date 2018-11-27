بلزن التشيكي يهدي ريال مدريد وروما التأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا

27 نوفمبر 2018 - 11:20 م

أهدى فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، الثلاثاء، بطاقتي التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن المجموعة السابعة لريال مدريد الإسباني وروما الإيطالي قبل انطلاق مباراتهما اليوم.



وتغلب بلزن على مضيفه سسكا موسكو الروسي بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة للبطولة القارية.



تقدم سسكا موسكو بهدق عن طريق الكرواتي نيكولا فلاسيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 10 من زمن اللقاء.



وعاد بلزن بهدفين عبر السلوفاكي رومان بروتشاتسكا ولوكاس هيجدا في الدقيقتين 56 و81 من زمن المباراة.



وتقام مباراة نفس الجولة للمجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم، بين روما وريال مدريد.



وبهذه النتيجة، يتصدر الريال المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن روما، وتأهلا بالفعل لثمن النهائي ويتبقى تحديد الأول والثاني في المجموعة فقط، فيما تجمد رصيد سسكا موسكو عند 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بلزن.



كما حسم أياكس أمستردام الهولندي التأهل لثمن النهائي بالتغلب على مضيفه آيك أثينا اليوناني بهدفين دون رد، ضمن نفس الجولة للمجموعة الخامسة للبطولة القارية.



وأحرز هدفي أياكس، الصربي دوشان تاديتش (الأول له من ضربة جزاء) في الدقيقتين 68 و72 من زمن المباراة.



ووتقام في وقت لاحق اليوم، مباراة نفس الجولة للمجموعة ذاتها، والتي تجمع بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي.

