دوغريك: إصلاح مجلس الأمن خارج نطاق عمل غوتيريش

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مجددًا.. السودان يشكو مصر في مجلس الأمن

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قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، الثلاثاء، إن ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي "خارج نطاق عمل الأمين العام أنطونيو غوتيريش".
وأوضح دوغريك في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن "عملية الإصلاح هي عبارة عن مشاركة بين الأمين العام والدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وكان المتحدث الرسمي يرد على أسئلة الصحفيين بشأن مضمون الجلسة المغلقة التي سيعقدها الأمين العام في وقت لاحق الثلاثاء مع ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك.
وأشار دوغريك إلى أن الأمين العام سيتحدث في الجلسة المغلقة عن ملف الإصلاح في المنظمة الدولية بشكل عام.
واستدرك قائلا: "إن إصلاح مجلس الأمن خارج نطاق عمل الأمين العام، ومع ذلك فهو يؤكد دائما على أهمية عملية الإصلاح تلك".
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي تتكون عضويته من ممثلي 15 دولة أعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من بينهم خمس دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) ويتمتعون بحق النقض (الفيتو).
ويتطلب أي تغيير أو إصلاح في أساليب عمل المجلس موافقة 9 دول أعضاء على الأقل شريطة ألا يكون هناك استخدام للفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية، وهو ما يجعل عملية الإصلاح صعبة، رغم مطالبة العديد من الدول بذلك وعلى رأسهم تركيا. -

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