» تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لرئيس الجابون

27 نوفمبر 2018 - 11:30 م

قرر رئيس الغابون، علي بونغو، الذي يتلقى العلاج في السعودية منذ شهر تقريبًا، استكمال علاجه في المغرب.



جاء ذلك على لسان عقيلته، سيلفيا بونغو، التي قالت، الثلاثاء، على حسابها بموقع "فيسبوك"، إن قرار مواصلة العلاج في المغرب، جاء بعد استشارة الرئيس لعائلته.



وأوضحت بونغو، أنّ الرئيس قرر قبول دعوة الملك المغربي، محمد السادس، الذي عرض في وقت سابق استضافة الرئيس الغابوني، لقضاء فترة نقاهته في المغرب.



وشكرت بونغو الملك المغربي، وصرحت بأن زوجها سيتوجه غدًا الأربعاء إلى العاصمة الرباط.



وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قالت الحكومة، إنّ بونغو "كان يعاني من الدوار في فندقه بالرياض يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ ما استدعى حصوله على الرعاية الطبية في مستشفى الملك فيصل بالعاصمة السعودية".



وكان رئيس الغابون يتلقى العلاج في المملكة العربية السعودية منذ 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



ووصل "بونغو" إلى الحكم، عبر انتخابات، عقب وفاة والده عمر بونغو، عام 2009، الذي حكم البلد الواقع في وسط إفريقيا، لمدة 41 عامًا.



وشهدت الغابون أعمال عنف، بعد إعلان نتائج الانتخابات، التي شككت المعارضة في مصداقيتها.



ومنذ خمسين عامًا، تنفرد عائلة "بونغو" بالسلطة في الغابون، حيث يعيش ثلث السكان في فقر، رغم عائدات نفطية وثروات معدنية.