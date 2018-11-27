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التفاصيل الكاملة للقاء "السبسي" و"بن سلمان" في تونس

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السبسي وبن سلمان
السبسي وبن سلمان

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استعرض الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في العاصمة تونس مساء الثلاثاء، سبل التعاون بين البلدين.
جاء ذلك في لقاء بقصر قرطاج، بدأ ثنائيًا مغلقًا ثم شمل وفدي البلدين، في إطار زيارة يجريها بن سلمان تستمر يومًا واحدًا.
وأفاد بيان للرئاسة التونسية، تلقت الأناضول نسخة منه، أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات العلميّة والثقافيّة، إضافة إلى ملفات إقليمية ودولية.
كما تطرقا إلى الاستعدادات الجارية لاحتضان تونس فعاليات الدورة العادية الـ30 للقمة العربية، في مارس/آذار 2019، وجهود إنجاحها "في ضوء التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية"، وفق المصدر ذاته.
واستقبل السبسي في وقت سابق الثلاثاء ولي العهد السعودي في مطار تونس قرطاج الدولي، في إطار جولة عربية يجريها الأخير، هي الأولى له خارج البلاد منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما تلا ذلك من ضغوط دولية على المملكة وشخص ولي العهد.
وشهدت تونس، الإثنين والثلاثاء، احتجاجات شعبية ضد الزيارة، واتهم فيها ناشطون مدنيون وسياسيون بن سلمان بالتورط في قتل الصحفي السعودي، وهو ما كانت ذهبت إليه تقارير غربية أيضا. -

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