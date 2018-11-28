ريال مدريد يفوز على روما بثنائية في الـ"شامبيونزليج"

28 نوفمبر 2018 - 12:30 ص

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على روما الإيطالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وأحرز هدفا ريال مدريد جاريت بيل في الدقيقة 47، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

