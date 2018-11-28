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ترامب يلوح بإلغاء لقائه مع بوتين في قمة العشرين

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أخطر مساومة بين ترامب وبوتين حول سوريا
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المصريون ووكالات

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لوح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإلغاء لقائه الثنائي المقرر مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين؛ بسبب احتجاز حرس السواحل الروس 3 سفن عسكرية أوكرانية.
وقال ترامب، مساء الثلاثاء، إنه ينتظر تقريرا من مستشاريه للأمن القومي ستكون استنتاجاته «حاسمة». وصرح لصحيفة «واشنطن بوست»: «ربما لن أجري هذا اللقاء» مع بوتين.

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