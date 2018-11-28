ترامب يلوح بإلغاء لقائه مع بوتين في قمة العشرين

28 نوفمبر 2018 - 12:50 ص

لوح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإلغاء لقائه الثنائي المقرر مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين؛ بسبب احتجاز حرس السواحل الروس 3 سفن عسكرية أوكرانية.

