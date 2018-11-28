» الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة صلاح محسن

28 نوفمبر 2018 - 01:10 ص

قال محمد يوسف، المدير الفني لنادي الأهلي، إن صلاح محسن، مهاجم الفريق، تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة، أثناء مواجهة المقاولون العرب.



وأوضح، حسب الموقع الرسمي للنادي، أنه فضّل تغيير اللاعب فور شكواه حتى لا تتفاقم إصابته وشارك بدلا منه مروان محسن.

