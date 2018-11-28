بايرن ميونيخ يسحق بنفيكا بخماسية في الـ"شامبيونز ليج"

28 نوفمبر 2018 - 01:30 ص

سحق فريق بايرن ميونخ الألماني بنفيكا البرتغالي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال أوروبا.



أحرز أهداف البايرن اريين روبن «هدفان» في الدقيقتين 13 و30، وروبرت ليفاندوفيسكي «هدفان» في الدقيقتين 36 و51، وفرانك ريبيري في الدقيقة 67، وأحرز هدف بنفيكا الوحيد جيدسون فيرنانديز في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

