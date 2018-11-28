» تعليق ناري لـ"عبدالحفيظ" بعد هزيمة الأهلي

28 نوفمبر 2018 - 01:40 ص

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، أن النادي يمر الآن بـ«مرحلة صعبة، تعرضنا لمثيلتها على مدار تاريخنا، ولكننا تخطيناها بتكاتف الجميع».



وأوصح "عبدالحفيظ" في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «صفقات جديدة من أصحاب الخبرات على أبواب النادي في الفئة العمرية بين 24 وحتى 29 عاما، وقطعنا أشواطا كبيرة وسيتم الإعلان عن الصفقات في القريب العاجل».



ووجه رسالة إلى لاعبي الأهلي، قائلا: «انتوا بتلعبوا في أكبر نادي في أفريقيا والشرق الأوسط، وعليكم إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتقكم لأن الفانلة الحمراء غالية للغاية».



ووجه رسالة إلى جماهير الأهلي قائلًا: «إحنا في أشد الحاجة لكم ومستنينكم معانا في المدرجات، وكونوا على ثقة بأننا نعد لفرقة قوية، ولازم تكونوا خلف النادي الأهلي».

