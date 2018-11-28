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رسميا .. جوزيه يبدأ قيادة الأهلي عقب المباراة المقبلة

الرياضة

الأهلي
الأهلي

أحمد عادل شعبان

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جوزيه

كارينيو

أكد الإعلامي هاني حتحوت - مقدم برنامج "الماتش" - أن النادي الأهلي أنهى التعاقد بالفعل مع المدرب الأوروجواني جوزيه كارينيو لقيادة الأهلي بدءًا من مباراة بتروجيت في الدوري الممتاز.

وقال "حتحوت" في برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد" إن الأهلي أنهى التعاقد بالفعل مع "كارينيو" وأنه يتبقى الإعلان الرسمي الذي من المتوقع أن يحدث عقب مباراة بتروجيت المقبلة.

ودرب "كارينيو" الشباب السعودي والعربي القطري فضلًا عن عدة أندية في أوروجواي.

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