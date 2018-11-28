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العثور على إعلامي شهير ميتًا بشقته

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جافن فورد
جافن فورد

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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جافن فورد

وفاة جافن فورد

عثرت السلطات اللبنانية على الإعلامي البريطاني جافن فورد ميتًا بشقته في بيروت ولم يُعرف سبب الوفاة حتى الآن .

واشتهر المذيع البريطاني من خلال برنامجه الصباحي Gavin Ford in the Morning الذي يبث عبر موجات إذاعة Radio One اللبنانية، ونال شهرة واسعة ونجاحا كبيرا بين مستمعي المحطة ممن عبروا عن حزنهم الشديد فور علمهم بنبأ وفاته، واصفين إياه بالنجم الساطع والصوت الجذاب.

وقد انضم جافن فورد إلى محطة Radio One عام 1995، وعبر العاملون في المحطة اللبنانية عن حزنهم لوفاة زميلهم في بيان صادر عبر الصفحة الرسمية لـ Radio One على Facebook جاء فيه: من الحزن أن نعلن عن وفاة عزيزنا جافن فورد."

وقد أفادت صحيفة النهار اللبنانية أن العاملين في المحطة قد أبلغوا السلطات بعد أن فشلوا في الوصول إليه، عقب اختفائه ليوم كامل.

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