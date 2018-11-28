وفاة إعلامية شابة بجلطة دماغية .. والفنانون ينعوها

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نادين الراسي
نادين الراسي

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أمل حياتي

توفيت الإعلامية اللبنانية الشابة أمل حمادة بعد إصابتها بجلطة دماغية مفاجئة ، فيما تسابق الفنانون في نعيها .

وعانت "أمل" قبل فترة من مشاكل صحية أدت إلى إدخالها مستشفى النبطية قبل أن تتوفى هناك .

واشتهرت أمل بتقديم برنامج ساخر على "يوتيوب" يقوم على انتقاد الفنانين وحققت رواجًا كبيرًا من خلاله .

و وُلدت "أمل حمادة" عام 1976 وتوفي 3 من أفراد أسرتها بالسكتة الدماغية قبلها.

ونعت الفنانة نادين الراسي "أمل" ، قائلة في تغريدة : "والله العظيم فقع قلبي مش عم صدّق والله العظيم ما حدا كِرهِك وسامحيني إذا زعّلتك شي يوم أمل حمادة يا ريت الخبر يطلع كذبة".

وكتبت إليسا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "زعلت كتير لما عرفت بوفاة أمل حمادة.. كانت قاسية بتعليقاتها مرات بس قدام الموت ما فينا إلا نجتمع ونصلي لروحها.. الله يرحمها".

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