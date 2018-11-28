تعليق مُبكي من مدرب "المقاولون" على حال الأهلي

أحمد عادل شعبان
سلطت صفحات أهلاوية الضوء بشكل كامل على تصريحات الكابتن عماد النحاس - مدرب "المقاولون العرب" - التي قالها بعد لقاء فريقه مع المارد الأحمر أمس في منافسات الدوري الممتاز .
وقال "النحاس" في تصريحات لقناة "أون سبورت" : "أنا النهاردة فُزت على أفضل فريق في أفريقيا وبالنسبالي كعماد هو أحسن فريق في العالم، كراجل أهلاوي اتفاجئت وشوفت هدوء واستسلام غريب من لاعيبة الأهلي".
وأضاف: "مكنتش حابب أشوف الأهلي في الحالة دي ولكن كمدير فني دا جيه في مصلحتي وقدرت أكسب".
وخسر الأهلي من المقاولين العرب بهدف مقابل لا شيء ليتذيل المارد الأحمر جدول الدوري.
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