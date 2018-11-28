أكبر رجل أعمال أهلاوي: إدارة الخطيب فاشلة ولن أدعمها ماليا

أحمد عادل شعبان
شن رجل الأعمال الأهلاوي نجيب ساويرس هجومًا شرسًا على إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.
وتلقى "ساويرس" عتاب من أحد جماهير النادي الأهلي الذي قال له: "هو أنتوا بتدعموا أشخاص ولا بتدعموا كيان ؟ يعنى أنت مش هتدعم الأهلى إلا فى وجود طاهر مثلا .. احنا كجمهور بندعم قدر استطاعتنا . لكن فين دوركم ؟".
قلنا ميت مره دعم إدارة فاشلة لا يفيد فى اي شئ .... https://t.co/dNOh40ko7M— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 28, 2018
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