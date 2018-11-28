أكبر رجل أعمال أهلاوي: إدارة الخطيب فاشلة ولن أدعمها ماليا

28 نوفمبر 2018 - 07:58 ص

شن رجل الأعمال الأهلاوي نجيب ساويرس هجومًا شرسًا على إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.



وتلقى "ساويرس" عتاب من أحد جماهير النادي الأهلي الذي قال له: "هو أنتوا بتدعموا أشخاص ولا بتدعموا كيان ؟ يعنى أنت مش هتدعم الأهلى إلا فى وجود طاهر مثلا .. احنا كجمهور بندعم قدر استطاعتنا . لكن فين دوركم ؟".





وأعاد "ساويرس" نشر تغريدة المشجع الأهلاوي ، وعلق عليها قائلًا: "قلنا ميت مره دعم إدارة فاشلة لا يفيد فى أي شئ".



يُذكر أن "ساويرس" وقف في الانتخابات مع مجلس المهندس محمود طاهر الذي انتهت ولايته بمجيء الخطيب.





