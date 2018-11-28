» فنانون لقوا حتفهم في حوادث مروعة

28 نوفمبر 2018 - 08:22 ص

يُصدم الجمهور من حين لآخر بوفاة أحد فنانيه المفضلين ، لكن تزداد الصدمة إذا كانت هذه الوفاة نتيجة حادث مروع .



وفيما يلي قائمة بأسماء الفنانين الذين قضوا في حوادث :



غنوة سليمان

فُجع الوسط الفني قبل اسابيع بوفاة الفنانة غنوة محمد علي سليمان - شقيقة الفنانة أنغام - في حادث مروع عن عمر يناهز 30 سنة .



وتوفيت غنوة إثر اصطدام سيارتها بسيارة طبيب ، قبل أن تفرج النيابة عن الطبيب لعدم وجود خطأ فني يدينه في الحادث.



مخلص البحيري:

اشتهر الفنان مخلص البحيري بدور "سيد كشري" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بنهاية التسعينيات.



وكادت الشهرة تدق أبواب "البحيري" إلا أن القدر كان له رأيًا آخر حيث توفي في حادث مروع رفقة زوجته ونجله عام 2001 .



ياسر المصري:

توفي الفنان الأردني ياسر المصري عن عمر يناهز 46 سنة ، وذلك إثر حادث سير في بلده .



وشارك "المصري" في العديد من الأعمال الفنية المصرية أبرزها مسلسل الجماعة وفيلم "كف القمر".



الفنانة كاميليا:

توفيت الفنانة كاميليا عام 1950 في حادث سقوط طائرة ، لكن لذلك قصة طريفة بطلها الكاتب أنيس منصور.



كان من المفترض أن يسافر "منصور" على نفس مقعد "كاميليا" لكنه أعطاها تذكرته وقرر السفر بعد فترة لتسقط الطائرة بها وتلقى حتفها.



عمر خورشيد:

اشتهر عمر خورشيد بعزف الجيتار ويعتبر أشهر العازفين المصريين حيث عمل مع أسماء كبرى مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.



توفي في حادث سيارة عن عمر يناهز 36 سنة، وذكرت الفنانة مديحة كامل - صديقته - وكذا زوجته أن سيارة ظلت تطاردهما ولم تتركهم إلا بعد أن اصطدمت سيارة "خورشيد" بأحد أعمدة الإنارة مما أدى لوفاته.

