تعرف على أسماء 5 صفقات أوشك الأهلي على ضمهم

28 نوفمبر 2018 - 08:46 ص

تعكف إدارة النادي الأهلي خلال هذه الفترة على التفاوض مع عدد من الأسماء المميزة بالدوري المصري تمهيدًا للتعاقد معهم ، وأوشكت على هذا بالفعل.



واقترب الأهلي من الحصول على توقيع 5 لاعبين للانضمام إلى فريقه خلال يناير المقبل ، وهم : محمد محمود ، لاعب دجلة ، و حمدي فتحي ، لاعب إنبي ، ومحمود وحيد ، ظهير المقاصة ، ومحمود متولي ، مدافع الإسماعيلي ، ومهاجم "المقاولون" طاهر محمد طاهر.



وتقف بعض العقبات البسيطة أمام إتمام تلك الصفقات ، حيث تمسكت إدارات النوادي المذكورة بالحصول على خدمات بعض لاعبي النادي الأهلي ، حيث طلب المقاصة الحصول على خدمات أحمد الشيخ ، بينما اشترط انبي الحصول على توقيع صبري رحيل ، وطلب الإسماعيلي الحصول على عمرو بركات ، أما المقاولون فطلب استعادة لاعبه باسم علي من الأهلي ، بينما طلب وادي دجلة الحصول على خدمات المدافع أحمد علاء مقابل التنازل عن محمد محمود.



ولا تعتبر هذه عقبات كبيرة بالنظر إلى أن أغلب هؤلاء اللاعبين لا يشاركون بشكل كبير مع المارد الأحمر ، مما يؤكد أن الصفقات في طريقها للإتمام.



