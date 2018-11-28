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اتهام حفيد مؤسس الإخوان بإقامة علاقات مع قاصرات

عرب وعالم

طارق رمضان
طارق رمضان

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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طارق رمضان

اتهمت السلطات السويسرية طارق رمضان - حفيد مؤسس الإخوان - بجرائم استدراج لفتيات قاصرات وإقامة علاقات معهن .

وكشف موقع "أو بي إس" الفرنسي عن اتهامات جديدة تلاحق "رمضان" وذلك من خلال تحقيق سري أجراه مجلس الدولة السويسري يتهم "رمضان" بتصرفات غير لائقة مع فتيات أقل من 18 سنة.

ويفيد التحقيق، الذي نشرت "إذاعة لاك" بعض نتائجه، بأن رمضان حاول "إغراء تلميذة كانت تدرس عنده وتبلغ من العمر 14 عاما لكنه لم ينجح"، مضيفا "كما أنه مارس الجنس مع ثلاث طالباته تتراوح أعمارهن بين 15 و18 سنة".

وذكرت صوفي روزيلي، مسؤولة قسم التحقيقات في صحيفة "تريبون دو جونيف"، أن هذه الوقائع تعود إلى ما بين 1980 و1990، حين كان حفيد مؤسس الإخوان يدرّس اللغة الفرنسية والفلسفة في مدرستين (ثانوية سوسير وإعدادية كودريي).

ووجد التحقيق، الذي تم فتحه يوم 14 مارس 2018، أن رمضان متورط في "علاقات غير لائقة" مع تلميذاته.

وذكر التقرير السري أن رمضان كان يمارس إغراءاته وأفعاله غير اللائقة خارج المؤسسة، حيث كان يدعو طالباته إلى تناول الغداء في أحد المطاعم القريبة من المدرسة، قبل أن ينفرد بهن في سيارته أو في أماكن معزولة.

ويواجه رمضان، وهو أستاذ للدراسات "الإسلامية" بجامعة أوكسفورد، شكاوى جنائية بالاغتصاب من نساء في فرنسا والولايات المتحدة وسويسرا.

وأقر حفيد مؤسس الإخوان، وهو متزوج وله أربعة أبناء، بأنه أقام علاقات جنسية مع امرأتين فرنسيتين بالتراضي، إحداهن من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى كريستيل، بينما الأخرى هي الناشطة النسوية هند العياري

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