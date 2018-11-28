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رئيس الأركان يشهد تدريب وحدة بالجيش الثاني الميداني

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صدى البلد

الاهلى

أحمد موسى

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ خطة القوات المسلحة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة، وتضمنت المرحلة دفع العناصر المدرعة لتطوير الهجوم وتحقيق المهام المخططة بالتعاون مع العناصر الميكانيكية، وصد هجوم العدو المضاد وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوي وتأمينه.

وأظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

وأشاد الفريق محمد فريد بمقاتلي الجيش الثاني وبمستوى التدريب الجاد والأداء المتميز للعناصر المشاركة في المشروع، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي.

وطالب رئيس الأركان، العناصر المشتركة بالمشروع بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالي والحفاظ على الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات، وكذلك الروح المعنوية العالية والاستعداد الدائم لبذل الجهد والتضحية من أجل أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم.







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