المغامسي يغرد عن جولة " بن سلمان" : " عز العرب"

28 نوفمبر 2018 - 09:42 ص

عاد الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالتغريد مجددا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكتب المغامسي علي حسابه علي تويتر : " نسأل اللّهَ أَنْ يجعل في جولة سمو ولي العهد العربية توفيقاً وسداداً وصلةً لوشائج الرحم وعودة لجميع العرب إلى جادة الألفة والتعاون والإخاء ونبذ الحقد واطراح الشقاق .. فبعزّ العرب يقوم شأن المسلمين جميعا".

وكان المغامسي قد غرد بعدة تدوينات حول قضية مقتل خاشقجي ، تسببت في ردود فعل واسعة، خاصة فتواه حول القتل غيلة، ووصفه للمتهمين بقتل خاشقجي، بأنهم أخطأوا وتأولوا مثلما فعل الصحابي خالد بن الوليد.

وغرد في بداية القضية قائلا : " إن المملكة تؤكد أنها إذا تلقتْ أيّ إجراء فسترد عليه بإجراء أكبر.

وأضاف في عدة تدوينات له علي تويتر: "قالها أجدادنا في جزيرة العرب قبل أكثر من ألف عام، مستدلا بالبيت الشعري الشهير لشاعر الجاهلية المعروف عمرو بن كلثوم:

ألا لا يجْهَلنْ أحَدٌ علينا ** فنجهلَ فَوْقَ جهل الجاهلينا

وتابع: "نقول اليوم "كلنا دون ديننا ومليكنا وولي عهده وهذا الوطن الأغر".

وأوضح المغامسي أن الذود والدفاع عن بلادنا الغالية "السعودية" "وولاة أمرها" -أيّدهم الله- أضحى واجباً شرعياً لا حيْدةَ لنا عنه، فالسعودية معقل العرب وموئل الإسلام وحصن الأمّة".