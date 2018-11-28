«النجوم» يستدرج بيراميدز على استاد بتروسبورت

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المولود الثالث

يستضيف فريق النجوم، نظيره بيراميدز فى ختام منافسات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز فى السابعة مساء اليوم على استاد بتروسبورت.

أحمد سامى مدرب النجوم يبحث كيفية الحصول بنقاط المباراة الثلاثة والعودة مجددًا لقطار الانتصارات مرة أخرى فى ظل النتائج المتميزة للفريق الفترة الأخيرة.

على الجانب الآخر يسعى العميد حسام حسن المدير مدرب بيراميدز، فى تحقيق المكسب هو الآخر  لملاحقة الزمالك والمقاصة على قمة المسابقة.

ويحتل النجوم المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة وما زال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 23 نقطة وما زال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة.


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