"كلينتون": لهذا السبب يغطى ترامب على مقتل خاشقجى

28 نوفمبر 2018 - 10:29 ص

وجه الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، وزوجته هيلاري، وزيرة الخارجية، والمرشحة الرئاسية السابقة، اتهامًا للرئيس دونالد ترامب بـ"المشاركة في عملية التغطية" على قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر الماضي.

ويعتبر هذا أحدث اتهام يواجه ترامب على خلفية دفاعه المستمين عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعدما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن تقييم للمخابرات الأمريكية (CIA)، أنه متورط في الجريمة التي هزت العالم.

وقال الزوجان كلينتون في تصريحات نقلتها شبكة (CNN): "لدينا رئيس هو جزء من التغطية لما حدث في تلك القنصلية حيث قتل خاشقجي.. ولدينا الرئيس ومقربون منه ممن لديهم مصالح تجارية شخصية..".

وألمح كلينتون إلى أن هناك ارتباطات بين ترامب والسعودية تجعله يتخذ هذا الموقف، قائلة: "تردد ترامب بمواجهة السعودية فيما يتعلق بقضية خاشقجي يتعلق بصلاته الشخصية مع المملكة وليس بصفقات الولايات المتحدة الأمريكية التجارية مع السعودية".

وأضافت كلينتون: "ما لا نعلمه، هو حجم المصالح التجارية لعائلة الرئيس الأمريكي وعائلة صهره (جاريد كوشنر) مع المملكة العربية السعودية".

وفي أحدث تصريحات لترامب، نقلتها صحيفة "واشنطن بوست": "CIA لم تجزم في تقريرها بأن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي".