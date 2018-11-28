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بأسيوط..

شاب يقتل عمه .. ويدفنه داخل مصطبة

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

أحمد الشربيني

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أقدم شاب على قتل عمه ودفنه داخل مصطبة بمنزله بأسيوط، وردت معلومات من المواطن، "ق ح ق م"، تفيد بالعثور على جثة، "ي ق م ح"، 70 عامًا، مزارع ومقيم العصارة دائرة المركز، مدفونة داخل مصطبة بمنزله بذات الناحية.

وبسؤال "ق ح ق م"، 42 عاما، سكرتير مدرسة خالد بن الوليد بالعصارة ومقيم بذات الناحية، قال إنه اكتشف غياب عمه عن منزله، وبالبحث اكتشف وجود مصطبة حديثة البناء، وبرفعه لعدد من قوالب الطوب شاهد جثة عمه المجنى عليه، وأبلغه "ع م ق"، 28 عامًا، عامل نجل عمه، بمشاهدته للمجني عليه بصحبة شقيقه، "خ م ق"، 35 عاما، مزارع ومقيم بذات الناحية، واتهمه بقتل عمه ودفنه في ذات المكان.

وبمعاينة الجثة تبين أن المجني عليه يرتدي كامل ملابسه ووجود طعنة بالصدر من الناحية اليسرى، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وذلك لإدمانه تعاطي المواد المخدرة.

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