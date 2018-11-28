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«عامر»: الدولة تتقاعس بشأن سمعة السلع الغذائية

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قال فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك أزمة حقيقية تواجه منظومة التصدير في مصر، خاصة تصدير السلع الغذائية، أثرت بالسلب على سمعة المنتجات المصرية في الخارج، وسببت تراجعًا كبيرًا في عائد التصدير الغذائي.

وأضاف عامر، أن هناك تقاعسًا شديدًا يشترك فيه على حد السواء هيئة السلامة الغذائية العاجزة عن إصدار شهادات صحية للشحنات المصدرة، وكذلك وزارة الصحة التي تقف موقف المتفرج على هذه المهزلة الحقيقية.

وأكد أن اللجنة تحضر لجلسات في الفترة المقبلة، مع مسئولي وزارتي الصحة والزراعة، لمراجعة منظومة الرقابة على السلع المصدرة، وضمانات سلامتها من الناحية الصحية.

وأشار إلى مصر فقدت أسواقًا كاملة خلال الفترة الماضية، بسبب ضعف الرقابة على التصدير، وتجاهل الاشتراطات التي تطلبها الدول، بجانب الشائعات الكثيرة التي تطلقها دول بعينها على المنتجات المصرية.

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