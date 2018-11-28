عالم أزهري: الثقافة التي نعيشها تقلل من شأن المرأة

28 نوفمبر 2018 - 10:33 ص

أكد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن النص الديني لا يوجد به ما يقلل من شأن المرأة، ولكن الثقافة التي نعيشها هي السبب وراء ذلك.

وأضاف «رضا»، خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة"، الذي يبث عبر شاشة التليفزيون المصري، مع ريهام الديب، وأحمد سمير، أن القرآن الكريم انتصر للمرأة انتصار عظيم، مؤكدًا أن المرأة قبل الإسلام جزء من التركة يتم توريثها، وكانت محتقرة مهانة.

وتابع العالم الأزهري، أن المجتمع يرى أن اسم المرأة عورة، ولا يقول اسمها، ولكن القرآن يوجد به سورة اسمها "سورة مريم"، مشددًا على أنه لا يوجد مدعاة لكي يتعالى أحد الطرفين على الآخر.