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الزمر:

عليكم بالتقوى بدلاً من حرمان المولود الثالث من حقه

الحياة السياسية

عليكم بالتقوي بدلا من حرمان المولود الثالث من حقه
عليكم بالتقوي بدلا من حرمان المولود الثالث من حقه

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استنكر عبود الزمر عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية منع المولود الثالث من الدعم، لأن له حق في موارد الدولة.

وكتب الزمر على حسابه على "تويتر": "كل نفس تولد على الله رزقها، فلا يصح حرمان المولود الثالث من حقه في موارد الدولة بدعوى كثرة الأعباء".

وأضاف: "من أراد زيادة الدخل فعليه أن يشكر الله ويتقيه، فيفتح الله له خزائن السماوات والأرض، يرزق من يشاء وهو القوى العزيز".

كما أشار الزمر إلي أن  : "القوة البشرية هي أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، فمن ألقي بالتبعة عليها في ضعف الاقتصاد ،فهو دليل على فشل في توظيف الطاقات البشرية،والدليل على ما أقول وجود العديد من الدول ذات الكثافة السكانية كالصين بها فائض كبير في الميزانية والاحتياطى النقدى".
يأتي هذا عقب مقترح قدمه النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، برفع الدعم عن الطفل الثالث، وذلك لتقديمه مؤكدًا أن التشريع يلقى قبولا وترحيبا من النواب، وذلك لمواجهة الزيادة السكانية وأن يكون هناك تنظيم للأسرة في مصر، وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية.

وأضاف أنه متمسك بالمقترح، وأن وجوده يعنى مواجهة حقيقية للأزمة السكانية التي كانت الدولة حذرت منها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، منوهًا باتخاذ خطوات مثل هذه الأمور ستجعل المواطنين يلتزمون بإنجاب طفلين وليس أكثر، فالمواجهة الحقيقية تحتاج لاتخاذ هذا القرار، وهو رفع الدعم عن الطفل الثالث في أي أسرة.

وقد تسبب مقترح عضو مجلس النواب في موجة من الجدل في الآونة الأخيرة، حيث رفضه البرلماني محمد أبو حامد لما يمثله من مخالفة واضحة للدستور، طبقًا لما ورد في المواد 16/17/18، التى تنص على أنه تكفل الدولة حق التعليم والصحة لجميع المواطنين دون تفرقة.

وأضاف أن المولود الثالث في نهاية الأمر هو مواطن، ومن غير المنصف أن يتحمل تبعات أخطاء والديه، فى عدم الالتزام بتحديد النسل.

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