28 نوفمبر 2018 - 10:34 ص

نجحت شرطة مباحث التموين في ضبط 5 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر خلال حملتها الأمنية لضبط السلع الفاسدة.

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على الأشهر الماضية، فى ضبط "744,243" قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذًا لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجاري ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.