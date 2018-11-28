السودان : " عداؤنا مع إسرائيل أبدي"

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عبد القادر وحيد- متابعات

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«نتنياهو»: علاقاتنا مع جيراننا العرب تتحسن بشكل دراماتيكي

قال وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة إن ما يتردد مؤخرًا، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الخرطوم، ما هو إلا "مزاعم إسرائيلية".

وأضاف أن علاقتنا مع الكيان الصهيوني هي "العداء"، وأنه "باق إلى قيام الساعة".

جاء هذا في حديثه أمام مؤتمر حول مكافحة المخدرات عقد بالخرطوم، والذي أكد فيه أن "العداء بين السودان ودولة إسرائيل فكريا ودينيا مستمر إلى أن تقوم الساعة".

كما نفى رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم عبد الرحمن الخضر وجود أي توجه للتطبيع مع إسرائيل، وقال إن حزبه لم يناقش الأمر في أي من مستوياته.

وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي -الذي يزور إسرائيل حاليًا- قال إنه مستعد للمساهمة في تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل والتوسط بينهما.

وزعمت القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي أن السودان هو الدولة التالية في مسلسل الدول العربية والإسلامية التي من المتوقع أن تنفتح أمام إسرائيل وتبدأ إقامة علاقات معها، وبحسب ما أوردته فإن الجهود الإسرائيلية السرية تنصبّ الآن على دولة السودان.

وكانت صحيفة "هاآرتس" العبرية قد كشفت عن أن الكيان الصهيوني يعمل على تسوية العلاقات الدبلوماسية مع السودان والبحرين.

وأضافت الصحيفة أنه مع استئناف العلاقات مع تشاد، قد يؤدي الاتصال بالسودان إلى تقصير مسار الرحلات الجوية من إسرائيل إلى البرازيل.

وفي ذات السياق كشفت وسائل إعلام صهيونية عن أن طواقم إسرائيلية خاصة تعمل حاليًا من أجل إنشاء علاقات مع السودان.

وكان  رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتيناهو قد أعرب عن سعادته بالقول: "بعد أن كنت في شرق أفريقيا  وغربها، أريد الآن أن أصل إلى مركزها".

وجاءت تصريحات نتنياهو في ختام لقاء جمعه مع رئيس دولة تشاد، "إدريس ديبي"، وأنه ستكون له زيارات لمزيد من الدول العربية في وقت قريب.

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