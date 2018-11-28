تعرف على رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى لوزارة المالية

28 نوفمبر 2018 - 10:53 ص

بالتزامن مع قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط بتعيين سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى، تعرف علي سيرتها الذاتية.

حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2000 ودبلومة فى مجال التنمية الاقتصادية المحلية تخصص صناعات صغيرة ومتوسطة وريادة أعمال من هولندا عام 2017 واشتركت كعضو مجلس أمناء فى التحالف الدولى لصانعي التغيير بهونغ كونج عام 2017 لتعزيز الإبداع المجتمعى وريادة الأعمال على الصعيد الدولى.

كانت تشغل منصب خبير اقتصادى ومساعد أول بوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية منذ عام 2013 حتى 2016 وشغلت منصب خبير اقتصادى فى الفترة من 2007 حتى 2012 بوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة وشغلت منصب اقتصادى بوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة فى الفترة من فبراير 2005 حتى يناير 2006 بوزارة المالية وعملت كمحلل اقتصادى بوزارة التجارة الخارجية من يناير 2001 وحتى سبتمبر 2003 بوحدة السياسات المصرفية والاقتصاد الكلى التابعة للمكتب الفنى للوزير.

عملت كباحث اقتصادى بوزارة الاقتصاد فى الفترة من أبريل 2000 حتى يناير 2001، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس أمناء فى مؤسسة أيادى معًا لتمكين المرأة والطفل فى المناطق المهمشة وعضو مجلس أمناء فى مؤسسة اسمعونا فى أمل لتنمية القرى الأكثر فقرًا.

وقالت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ورئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى إن الوحدة الجديدة تعد خطوة أساسية لضمان استدامة التقدم الذى أحرزته وزارة المالية خلال الخمس أعوام السابقة وصعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميًا بنحو 25 نقطة مئوية بعد تراجع دام 6 سنوات، والعمل على استكمال مسيرة الإصلاح ورفع المؤشر فى السنوات المقبلة ورفع درجات الشفافية من 60 إلى أعلى وذلك على غرار الوحدات التى تم إنشاؤها فى كل مِن حكومات أوغندا والمكسيك والفلبين وغيرها.