يقتل فتاة ويغتصب جثتها

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شهدت محكمة جنايات دولة ليتوانيا جريمة بشعة من نوعها قضية أثارت اشمئزاز الجميع حيث أقدم مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً على قتل طالبة  تصغره  بعامين، واغتصابها وهي جثة هامدة .

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فإن جثة الفتاه «فيكتوريا سوكولوفا» تم العثور عليه في وست بارك وولفرهامبتون من هذا العام، وذلك على بعد ياردات فقط من منزل أسرتها.

وعلى الرغم من ذلك نفي المراهق التهم الموجهة إليه، إلا أن عيئة المحلفين تستمع إلى أدلة إدانته من عدد من الأشخاص منهم والدة الفتاة ووالدها وأصدقاؤها، كما تنتظر أدلة الحمض النووي.

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